[아시아경제 한진주 기자] 에이프로젠 H&G는 지난해 연결 기준 영업손실이 26억원으로 적자 폭이 전년 28.4% 증가했다고 17일 공시했다.

지난해 매출액은 84억원으로 18.4% 감소했고, 당기순이익은 25억원으로 77.7% 감소했다.

