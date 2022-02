앱코, 지난해 매출 1018억… “올해 업황 회복, 점진적 실적 개선 기대”

[아시아경제 장효원 기자] 게이밍기어 중심 뉴라이프 플랫폼 전문기업 앱코 앱코 129890 | 코스닥 증권정보 현재가 15,900 전일대비 300 등락률 +1.92% 거래량 583,094 전일가 15,600 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 앱코, 올해 게이밍기어 신제품 R&D ‘전력질주’… “e스포츠 시장 활기 기대”앱코, 구세군 희망나누미에 게이밍기어 제품 후원…CSR 나눔경영 나서앱코, 펄어비스 ‘검은사막’ 공식 라이선스 게이밍기어 이달 출시 close 는 ‘매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동’ 공시를 통해 지난해 연결 기준 매출액 1018억원을 기록했다고 17일 밝혔다. 전년대비 33.5% 감소한 실적이다. 같은 기간 영업손실과 당기순손실은 각각 92억원, 71억원을 기록했다.

코로나19 여파로 인해 위축된 영업환경이 실적에 큰 영향을 미쳤다는 설명이다. 주요 매출처인 PC방 영업 제한과 가상화폐 채굴 열풍으로 인한 GPU(그래픽카드) 공급난 등 비우호적인 영업환경이 지속됐다.

앱코 관계자는 “매출비중이 가장 큰 게이밍기어 사업부에서 주요 수요처인 PC방의 영업 제한이 지속되며 매출이 크게 감소했다”며 “올해는 ‘위드코로나(단계적 일상 회복)’ 정책 시행과 GPU(그래픽카드) 수급 개선으로 점진적인 실적 회복을 예상한다”고 밝혔다.

앱코는 국내 1위 게이밍기어 전문기업이다. 특히 PC방용 게이밍기어인 완전방수 키보드 등 우수한 제품력과 신속한 A/S 처리 등으로 시장점유율이 80%에 이른다. 펄어비스의 대표 게임 ‘검은사막’ 공식 게이밍기어를 출시하는 등 글로벌 게임사와의 협업 및 인기 게임에 특화된 제품 개발을 통해 시장지배력을 강화해 나갈 계획이다.

회사 관계자는 “e스포츠 시장의 가파른 성장세와 홈 게이밍기어 수요 증가로 앞으로도 게이밍기어 시장의 성장성은 충분하다"며 “글로벌 게임사들과 다양한 협업을 통해 인지도를 높이고 영업을 강화해 변화하는 시장 환경에 적극 대응해 나가겠다”고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr