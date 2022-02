[아시아경제 양낙규 군사전문기자]군내 코로나19 누적 확진자가 1만명을 넘어섰다.

17일 국방부는 코로나19 확진자가 458명 추가됐다고 밝혔다. 추가 확진자는 소속별로 육군 279명, 해군 33명, 해병대 46명, 공군 75명, 국방부직할부대 20명, 국방부 2명, 연합사 3명이다.

군내 누적 확진자는 1만282명으로, 이 가운데 관리 중인 인원은 2784명이다. 누적 확진자가 1만 명을 넘어선 건 2020년 2월 군에서 최초 확진자가 발생한 이후 2년 만이다.

