구례군, 정원관리사 기초반 교육생 모집

상반기 정원관리사 교육생 오는 25일까지 기초반 25명 모집

정원 디자인 및 실습을 통한 정원관리 양성교육으로 실무능력 배양

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 꽃과 나무, 정원 가꾸기 ‘가드닝(Gardening)’에 관심이 있는 군민을 대상으로 오는 21일부터 25일까지 25명의 정원관리사 양성교육 기초반 교육생을 모집한다고 17일 밝혔다.

정원관리사 양성교육은 ‘전남도 정원·휴양문화산업 육성 조례'에 따라 이뤄지고 있으며 정원 식물 및 조성에 대한 이론수업과 야외실습 등 총 70시간으로 구성돼 내달 8일부터 오는 6월 28일까지 매주 화요일 오후 4시간씩 총 17주 동안 진행된다.

이론 교육은 백두대간생태교육장에서, 야외 실습은 지리산정원과 구례수목원에서 이루어질 예정이며 기초반(70시간), 심화반(70시간), 봉사활동(30시간)을 이수하면 '전남도 정원관리사'로 인증을 받게 된다.

교육 접수는 구례군청 및 지리산정원 홈페이지 모집공고를 참고해 신청서 등 구비서류를 갖추고 백두대간교육장을 방문제출하거나 또는 우편, 팩스, 이메일로도 제출 가능하다.

군 관계자는 “정원관리사 양성교육이 나만의 한평정원을 가꾸면서 군민들에게 힐링 치유로 이어져 정원문화 확산에 크게 기여할 것이다”며 “천혜의 자연 속에 생태도시의 기반을 갖춘 구례에서 정원 교육을 통하여 구례에 정착하는 사람들이 더욱 늘어나 지역활성화에 큰 보탬이 되기를 바란다“고 말했다.

구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자 kun5783@asiae.co.kr