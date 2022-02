교육·실습을 하나로 … 동서대, IPP형 일·학습 병행사업 성과보고회 개최

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동서대학교 IPP형 일학습병행사업단은 지난 15일 부산 파라다이스호텔에서 ‘2021년도 IPP형 일학습병행사업 성과보고회’를 개최했다.

IPP(Industry Professional Practice)형 일학습병행제도는 고용노동부와 한국산업인력공단에서 주관하는 현장 중심의 산학협력 교육모델이다.

IPP 제도는 대학-기업 간 인력수급 미스매치에 따른 청년 실업문제 해소를 위한 새로운 산학협력 교육훈련이다. 기업연계형 ‘장기현장실습’과 한국형 도제제도인 ‘일학습병행’을 결합한 형태이다.

2021년 47개 기업에서 104명의 재학생이 장기현장실습에 참여했다. 17개 기업에서는 33명의 학습근로자가 일학습병행에 참여했다.

행사에는 2021년 참가기업과 2022년 신규기업 관계자, 우수참가자, 교내 교직원 등 70여명의 내외빈이 참석했다.

클럽나인브릿지, 세인관세법인, SMDV, 에코마인, 에스엠씨이앤아이티, 에이티지소프트, 인타운, 맵스코, 제일전기공업, 토아스 등 총 10개 기업이 사업 참여와 학생 지원도가 높은 기업으로 선정돼 감사패를 받았다.

총 137명의 사업 참가자 중 13명의 우수참가자를 선정해 상장과 장학금도 수여했다.

동서대는 2018년 고용노동부와 한국산업인력공단이 시행하는 IPP사업 4기 대학으로 선정돼 5년째 NCS기반 직무훈련과정인 장기현장실습과 일학습병행제를 운영해 오고 있다.

