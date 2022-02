'MZ 상권' 성수·청담, 공실률 제로 행진

[아시아경제 김민영 기자] 지난해 4분기 서울 성수동과 청담동의 소형상가 공실률은 ‘제로’를 기록한 것으로 나타났다. MZ세대(밀레니얼+Z세대)가 주 소비층인 이들 지역은 코로나19의 여파를 피해간 것이다. 반면 전통 상권으로 거론되는 명동의 공실률은 50.3%를 기록해 대조적 모습을 보였다.

17일 상업용 부동산 데이터 기업 알스퀘어에 따르면 지난해 4분기 성수동 인근 뚝섬과 청담의 소형상가 공실률은 0%를 기록했다. 성수동의 경우 폐공장과 창고가 즐비했던 곳이었지만 현재 서울의 가장 핫한 상권으로 꼽힌다. 상가 수요가 몰리면서 청담(㎡당 5만3200원)과 뚝섬(㎡당 4만4300원) 임대료는 0.5%씩 올랐다.

가로수길과 세로수길 중심의 신사역 상권의 경우에도 지난해 4분기 공실률은 4.4%로 전분기보다 3.3%포인트 내렸다. 테헤란로는 전분기보다 4%포인트 감소한 1.3%의 공실률을 기록했다. 부동산원은 3층 이상에 연면적이 330㎡를 초과하면 중대형 상가로, 2층 이하에 연면적이 330㎡ 이하면 소규모 상가로 분류한다.

반면 전통 상권으로 거론되는 광화문과 남대문·명동·종로 상권의 공실률은 더 치솟았다. 이들 지역이 포함된 서울 도심 지역 소규모 상가의 4분기 평균 공실률은 11.2%로 전분기보다 2.4%포인트 올랐다. 2020년 4분기 사상 처음으로 두 자릿수의 공실률을 기록한 이후 1년 만에 공실률이 더 상승한 것이다. 상권별로 보면 명동이 전분기보다 7%포인트 상승한 50.3%의 공실률을 기록했다. 상가 두 곳 중 한 곳은 비어있는 셈이다. 광화문의 공실률은 21.7%로 2.4%포인트 올랐으며 종로는 9.8%로 1.1%포인트 상승했다.

공실이 늘면서 임대료도 떨어졌다. 도심 지역은 6만8000원으로 전분기보다 1% 하락했다. 특히 명동은 4.2% 떨어진 15만2700원이었다. 코로나19 이전인 2019년 4분기와 비교하면 무려 41.7%나 급락한 것이다. 중대형 상가 상황도 비슷하다. ‘명동(50.1%)’과 ‘남대문(14.5%)’ ‘을지로(9.1%)’ 상권 공실률은 올랐지만 ‘압구정(5.6%)’ ‘청담(9.8%)’은 내렸다. 뚝섬 지역 공실률은 1%대를 유지했다.

알스퀘어 관계자는 "특히 성수는 엔터테인먼트·패션 기업 수요가 꾸준히 몰리며 공급 부족 현상이 지속되는 곳"이라며 "MZ세대만의 공간을 넘어 오피스 복합상권으로 변모 중"이라고 전했다.

