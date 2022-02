작년 전세계 핀테크 투자건수 사상 최대…블록체인 449% 급증

[아시아경제 지연진 기자] 블록체인과 가상자산에 대한 관심이 늘면서 지난해 전세계 핀테크 투자 건수가 사상 최대치를 기록한 것으로 나타났다.

글로벌 회계법인 KPMG(회장 빌 토마스)가 17일 발간한 보고서에 따르면 지난해 글로벌 핀테크 투자 건수는 5684건으로 전년(3764건)대비 51% 증가했다. 투자액은 2101억달러로 전년(1249억달러) 대비 68% 늘었다.

지난해 핀테크 투자액이 가장 많이 쏠린 분야는 지급 결제로 517억 달러가 집중됐다. B2B 후불결제(BNPL, Buy Now Pay Later)와 임베디드 뱅킹 및 오픈 뱅킹 제휴 솔루션과 같은 분야에 관심이 늘면서 전세계적으로 지급결제 분야는 가장 많은 투자금을 유치했다.

블록체인 및 가상자산(302억 달러), 사이버보안(48억 달러), 자산 관리(16억 달러) 분야는 사상 최대 투자액을 돌파했다. 특히 블록체인 및 가상자산 기술에 대한 투자액은 2020년 55억 달러에서 449% 급증했다. 같은 기간 투자 건수는 927건에서 1332건으로 43% 증가했다. 보고서는 “금융 시스템에서 가상자산의 잠재적 역할과 이를 활용한 기술에 대한 인식이 높아지고 있음을 의미한다”고 전했다.

핀테크 M&A 거래액은 2020년 758억 달러에서 지난해 831억 달러로 늘었고, 핀테크 분야 크로스보더 M&A 거래액은 362억 달러로 전년 대비 3배 이상 증가했다. 사모펀드(PE)의 핀테크 투자액은 2018년 최고 규모였던 52억 달러에서 지난해 122억 달러로 두 배 이상 증가했다.

미주 지역의 총 핀테크 투자는 2020년 835억 달러에서 지난해 1053억 달러로 증가했고, 유럽도 지난해 774억 달러로 지속적으로 증가했다. 아시아태평양 지역은 2020년 147억 달러에서 지난해 275억 달러로 큰 폭의 성장세를 기록했다.

다만 지난해 중국은 가상자산 채굴 및 거래 금지, 빅테크 규제 등 핀테크 산업 전반에 대한 규제 강화 기조로 일부 투자자들은 중국 투자를 축소하면서 인도와 싱가포르 등 아시아태평양의 다른 핀테크 허브로 눈길을 돌렸다. 특히, 한국의 케이뱅크(11억 달러)와 데카콘으로, 성장 가능성이 높은 토스(4억 달러)는 아시아태평양 상위 핀테크 투자 중 각각 2위와 5위를 기록했다.

