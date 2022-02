[특징주] 카카오뱅크, 외국인 매수세에 5만원 ‘눈앞’

[아시아경제 이민지 기자] 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 49,750 전일대비 3,300 등락률 +7.10% 거래량 2,567,619 전일가 46,450 2022.02.17 10:29 장중(20분지연) 관련기사 순항하는 인터넷銀…케뱅 '첫 흑자', 카뱅 '최대 순이익'카카오페이發 칼바람 맞는 형제들[클릭 e종목]카카오뱅크 하락 매수 기회로…성장성 둔화로 목표주가는 하향 close 가 장중 6%넘게 오르면서 5만원선 회복을 눈앞에 두고 있다.

17일 오전 10시 17분 카카오뱅크는 전 거래일 대비 6% 오른 4만9200원을 가리키고 있다. 이날 회사는 장중 4만9900원까지 치솟기도 했다.

카카오뱅크는 지난 14일부터 이날까지 4거래일 연속 오름세를 보이고 있다. 외국인의 순매수세가 주효했는데 이 기간 동안 외국인투자자들은 852억원 규모로 주식을 사들였다. 이날도 외국인 투자자들은 장중 25만주를, 기관투자자들은 2만7000주를 순매수했다.

증권가는 카카오뱅크가 금리 민감도가 높은 만큼 순이자마진이 크게 개선될 것으로 보고 있다. 김수현 신한금융투자 연구원은 "신용대출 비중이 압도적이며 장기 고정금리 비중이 극히 낮아 금리 민감도가 높다"며 "분기기준으로 지난해 4분기에만 약 15bp 정도 증가한 것으로 추정되는데 이는 시중 은행의 2배가 넘는 수준"이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr