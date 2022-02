코로나 바이러스 검체 '구강 가글' 채취법 개발

전남대 창업기업 ㈜바이오쓰리에스



'콧속 면봉' 비해 고통·불쾌감 덜어

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 전남대학교 학내 창업기업이 코로나바이러스 검체를 고통없이 채취할 수 있는 '구강 가글법'을 개발하고 관련 상품까지 출시해 주목되고 있다.

17일 전남대에 따르면 전남대 학내 창업기업인 ㈜바이오쓰리에스(대표이사 김두운 교수·식품공학과)는 작두콩의 특정 성분이 바이러스와 결합해 피부표면에 강하게 붙어 있는 바이러스를 잘 떼어내는 성질을 활용해 가글을 통해 입 안의 바이러스를 고농도로 채취할 수 있는 새로운 채취법을 개발했다.

또 관련 상품 '빈 가드 가글'을 출시해 시판에 들어갔다.

'구강 가글'은 그동안 콧속 깊숙이 면봉을 집어넣어 검체를 채취하면서 발생하는 피검자의 고통과 불쾌감을 없애주는 것은 물론 항원진단키트 검사에 접목할 경우 민감도를 크게 높일 수 있어 진단속도와 비용절감에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

실제 전북대병원의 김달식 교수팀(진단검사의학과)의 임상시험 결과 구강 가글은 입 속에서 바이러스를 고농도로 채취할 수 있어 비인두도말(NPS)-PCR법을 대체할 수 있으며, 기존 타액검체용 신속항원진단검사 보다 민감도가 최고 97.8%에 이른 것으로 나타났다.

김두운 대표는 "구강 가글은 면봉을 이용한 검사 대신 비침습적인 타액을 이용한 진단검사를 원하는 국민청원이 올라오는 상황에서 이를 충족시키는 것은 물론 조기 진단과 항원진단키트의 효율성까지 더욱 높일 수 있을 것"이라고 말했다.

