[아시아경제 성기호 기자] 제주항공이 국내선 내륙노선과 지방발 제주노선에 대해 제주항공 공식 모바일 어플리케이션에서 결제할 경우 최대 10%를 할인해 주는 모바일 앱 구매고객 전용 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔다.

제주항공은 이달18일부터 3월말까지 탑승할 수 있는 김포~부산/광주/여수/대구 노선 등 내륙 노선과 3월 한달간 탑승하는 제주~군산/광주/여수/대구/부산 등 제주기점 노선에 대해 제주항공 모바일앱으로 구매하면 7% 할인을, 앱 메시지를 수신 동의하면 10% 할인을 제공한다.

앱 전용 할인은 제주항공 이벤트 페이지에서 7% 할인 프로모션 코드를 확인해 결제할 때 입력하면 되고, 앱 메시지를 수신동의하면 앱 푸시로 10% 할인 프로모션 코드가 발송된다. 이번 프로모션은 17일 오전 10시부터 다음달 16일까지 진행된다.

