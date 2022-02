SKT 잼 서비스, 누적 가입자 160만명 돌파

[아시아경제 임혜선 기자]SK텔레콤은 지난달 출시한 잼(ZEM) 꾸러기폰의 판매량이 전작인 갤럭시A21s ZEM의 동일 기간 대비 약 2배 수준으로 증가했다고 17일 밝혔다. ZEM 서비스는 부모, 자녀 포함해 누적 가입자 160만명을 돌파했다.

ZEM 서비스는 스마트폰을 처음 이용하는 만 12세 이하 아이들에게 바른 사용 습관을 만들어주는 애플리케이션(앱) 서비스다. 부모는 ZEM앱을 통해 자녀 스마트폰 사용 시간관리, 사용 앱 관리, 급식정보 등을 확인할 수 있다. 또한 실시간 자녀 위치 조회 , 스몸비 방지, 유해사이트 차단 등 다양한 안심 기능들을 무료로 이용할 수 있다.스몸비는 스마트폰 좀비의 약자로, 스마트폰 화면을 들여다보며 길을 걷는 사람을 빗대어 부르는 말이다.

SKT는 2022년 새 학기를 맞아 생애 첫 스마트폰을 사용하게 될 초등학생들이 ZEM 서비스를 통해 올바른 스마트폰 사용 습관을 형성할 수 있도록 이벤트와 프로모션을 시행하고 있다.

SKT는 다음 달 31일까지 ZEM 서비스 가입자를 대상으로 추첨을 통해 아이패드에어, 삼성 키즈 블루투스 헤드폰 등 다양한 경품을 제공한다. 또한, SKT는 초등학생 자녀를 둔 학부모의 올바른 자녀 교육을 돕기 위한 비대면 특별 강연, ‘초등 부모 새학기 소통 클래스'도 개최한다.

