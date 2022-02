SK, 애경 빨래세제 '스파크' 단일포장재 공급…"연 1.7t 탄소저감"

SKGC-애경, 1년간의 친환경 플라스틱 협력 첫 성과

SKGC "재활용 쉬운 포장재 만들어 '탄소제로' 가속화"

[아시아경제 문채석 기자] SK가 애경의 유명 빨래세제인 '스파크'의 단일 포장재를 공급했다. 일반쓰레기로만 버릴 수 있었던 기존 포장재와 달리 재활용 처리가 가능해져 연 1.7톤(t)의 탄소 배출을 줄일 수 있을 것으로 전망된다.

SK지오센트릭은 애경산업이 만든 '스파크'에 단일 포장재를 공급했다고 17일 밝혔다. 스파크 3kg 리필 제품의 포장재를 복합재질에서 SKGC가 만든 단일재질로 바꾸는 게 핵심이다. 복합재질 포장재는 나일론, 폴리에틸렌 필름 등을 섞어 만드는 특징 때문에 재활용이 안 된다. 이번에 SKGC가 만든 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 단일재질 포장재로 바꾸면 분리배출과 재활용을 할 수 있게 된다.

두 회사는 연간 약 45만개의 스파크 리필 포장재를 단일재질로 대체할 계획이다. 이를 통해 연간 약 1.7t 이상의 탄소 배출 감축 효과를 낼 것으로 전망했다. 재활용 비율을 높여 플라스틱 자원순환에도 기여할 것으로 내다봤다. 장남훈 SKGC 패키징 본부장은 "지속가능한 친환경 소재, 재활용하기 쉬운 포장재 개발을 지속적으로 늘려 '폐플라스틱&탄소 제로' 전략 실행을 가속화할 것"이라고 강조했다.

양사는 지난해 3월 '친환경 패키징 개발 및 플라스틱 생태계 조성을 위한 업무협약'을 맺었다. 생활용품·화장품 패키징 단일 소재화, 백색·투명 패키징 개발, 플라스틱 용기 회수 및 재활용 캠페인 분야 등에서 협력키로 했다. 스파크 포장재 교체 도입도 주요 협력 성과 중 하나다. 양사가 '대한민국 친환경 플라스틱 생태계 조성'이란 구호 아래 두 회사가 1년간 제휴해 만들어 낸 첫 결과물이기 때문이다. 양사는 스마트 액체세제 브랜드 '리큐'(LiQ) 리필 제품에도 재활용 포장재(PIR-LLDPE)를 도입한 바 있다. 친환경 포장재 개발, 플라스틱 재활용 생태계 조성을 위한 협력을 강화해나갈 방침이다.

SKGC는 '폐플라스틱 & 탄소 제로(Zero)' 전략 실행 방안으로 '3R'(Reduce·Replace·Recycle) 제품 개발에 박차를 가하고 있다. 플라스틱 사용량을 줄이고(Reduce), 환경 친화적인 제품 대체 및 포장재 단일화를 통한 재활용 등을 유도하며(Replace), 소각 매립되는 플라스틱 재활용률을 높여(Recycle) 탄소 배출 감축에 기여하는 게 목표다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr