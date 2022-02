"지난 5년 체육인들에게 힘든 시기"…사격 진종오, 유도 이원희 등 체육인 30명 尹 지지 선언

"文 정부, 체육을 진영으로 갈라놔"

"안민석, 체육 망가트린 주범…책임지는 모습 보여야"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 올림픽 금메달리스트 사격 진종오 선수(서울시청), 유도의 이원희 교수(용인대) 등 체육인 30명이 16일 윤석열 국민의힘 대선후보를 공식 지지한다고 밝혔다.

진 선수 등은 이날 서울 여의도의 한 카페에서 진행된 '윤석열과 함께 여는 스포츠 르네상스 시대' 행사에 참석해 체육계 현안에 대해 의견을 나누고 윤 후보에 대한 지지를 공식 선언했다.

진 선수는 대표 연설자로 나서 "체육인들에게 지난 5년은 힘든 시기였다"며 "원래 하나인 체육을 엘리트체육 대 반(反)엘리트체육의 진영으로 갈라 놓은게 현 정부 체육의 가장 큰 실패"라고 말했다. 이어 "윤 후보가 한국 체육의 새로운 100년의 밑그림을 힘차게 그려줬으면 좋겠다"고 덧붙였다.

문재인 정부 체육 정책에 대한 비판도 나왔다. 전국 체육위원 26만9502명을 대표한 강인덕 전 인천시체육회장은 지지선언문에서 "문재인 정권만큼 체육을 망가트린 정권이 없다. 체육계를 편가르기 하고 탁상공론식 체육 정책을 강요했다"며 "증오와 혐오를 부추겨서 엘리트 체육은 도매금으로 오명을 뒤집어썼고, 학교 체육은 좋은 후배 선수들이 배출될 수 없게끔 만들어놓았다"고 목소리를 높였다.

이어 20대 국회에서 문화체육관광위원장을 맡았던 안민석 더불어민주당 의원을 겨냥해 "이렇게 체육을 망가트린 주범이 안 의원이라는 사실을 체육인은 잘 알고 있다. 그런데 안 의원은 그 탓을 삼성에 돌리고 있더라"며 "기업 후원을 쫓아낸 장본인이 누구냐, 안 의원은 양심이 있으면 의원직 사퇴라도 해서 책임지는 모습을 보여야 하는 것 아니냐"고 비판했다.

윤 후보는 지지에 화답하며 "공정과 상식으로 스포츠 르네상스 시대를 열겠습니다"라는 내용의 자필 편지를 보냈다.

