[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 오는 18일 YG엔터테인먼트 그룹 트레저와 손잡고 햄버거와 삼각김밥 2종을 출시한다고 17일 밝혔다.

해당 상품 패키지에는 트레저 멤버들의 사진과 로고가 있으며, 올해 상반기 중 트레저가 상품 기획, 개발에 참여한 다양한 자제브랜드(PB) 아임이 상품을 순차적으로 선보일 계획이다.

이프레쏘 원두커피 컵에도 트레저 멤버들의 사진이 담겨 오는 25일부터 매장에 입고될 예정이다.

이마트24 관계자는 “지난해부터 꾸준히 맛있는 이마트24 만들기에 힘을 쏟고 있다”며 “타이틀곡 ‘직진’으로 컴백한 트레저와 함께 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 마음으로 직진할 수 있도록 맛있는 상품을 개발하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

