[뉴욕증시]"서프라이즈 없다" 매파 Fed에도 시장 안도… 보합권서 '혼조세'

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국 뉴욕 증시의 주요 지수는 16일(현지시간) 우크라이나 침공 우려와 중앙은행인 연방준비제도(Fed)의 긴축 메시지로 혼조세를 나타내며 보합권에서 마감했다..

대형주 중심의 S&P500지수는 우크라이나를 둘러싼 지정학적 긴장으로 장중 하락세를 나타냈으나 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개 직후 낙폭을 좁히며 상승세로 돌아섰다. 회의록서 확인된 '매파' 메시지에도 불구하고 시장 예상 밖의 '서프라이즈'는 없었다는 분석이 나온다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스산업평균지수는 전날보다 54.57포인트(0.16%) 떨어진 3만4934.27로 거래를 마쳤다. 기술주 중심의 나스닥지수는 15.66포인트(0.11%) 낮은 1만4124.09에 장을 마감했다. S&P500지수는 3.94포인트(0.09%) 오른 4475.01을 기록했다. 소형주 중심의 러셀2000지수는 55.67포인트(2.76%) 상승한 2076.46에 마감했다.

투자자들은 이날 러시아와 우크라이나를 둘러싼 지정학적 긴장, 오후에 공개된 1월 FOMC 의사록을 주시했다.

의사록에 따르면 대부분의 참석자들은 "인플레이션이 기대한 만큼 내려가지 않는다면 현재 예상보다 더 빠른 속도로 정책적 완화를 제거하는 것이 적절할 것"이라고 언급했다. 대차대조표 축소도 당초 예상보다 더 이른 시일에 본격화될 전망이다. 이날 참석자들 사이에서는 "현재 Fed의 보유 자산이 너무 많다"며 "상당한 규모의 축소가 적절하다"는 의견이 다수 확인됐다.

다만 이 같은 방향성은 시장이 예상했던 수준에서 벗어나지 않았다. 알리안츠 인베스트먼트 매니지먼트의 찰리 리플리 선임 투자 전략가는 "기존 시장의 평가보다 더 공격적일 것이라고 Fed가 시사한 것은 없었다"고 평가했다. 경제매체 CNBC 역시 "추가적인 서프라이즈는 없었다"고 보도했다.

종목별로는 VIACOMCBS가 S&P500에서 가장 큰 낙폭을 기록했다. 스트리밍에 집중하기 위해 파라마운트 글로벌로 브랜드를 변경한다고 밝힌 이후 주가가 17%이상 미끄러졌다. 기대 이하의 분기 실적을 공개한 것도 하방요인이 됐다. 페이스북을 운영하는 메타플랫폼은 뉴 슬로건 공개 이후 2% 이상 하락 마감했다.

데번에너지(4.73%), 슐럼버거(3.99%) 등 대표 에너지주는 급등했다. 대표 기술주인 테슬라(0.10%), 엔비디아(0.06%), 아마존닷컴(1.02%), 애플(-0.14%), 마이크로소프트(-0.12%) 등은 엇갈린 주가를 나타냈다.

시장은 우크라이나 침공 우려를 둘러싼 최신 업데이트 뉴스도 계속 주시했다. 전날 러시아가 우크라이나 접경지대에서 일부 군 병력을 철수한다고 밝혔지만, 미국을 비롯한 서방 국가들은 실질적인 병력 철수가 관측되지 않았다며 경계를 늦추지 않고 있다.

토니 블링컨 미 국무부 장관은 이날 MSNBC와의 인터뷰에서 "어떤 군대 철수도 보지 못했다"고 밝혔다. 이는 전날 조 바이든 미국 대통령이 대국민 연설에서 언급한 것과 동일 선상이다. 블링컨 장관은 러시아의 주요 부대가 국경에서 멀어지는 것이 아니라 오히려 국경을 향해 가고 있다며 "우리가 봐야 하는 것은 정확히 그 반대"라고 주장했다.

옌스 스톨텐베르그 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장 또한 이날 "지금까지는 현장에서 긴장 완화의 어떠한 신호도 보지 못하고 있다"면서 "병력이나 장비 철수도 없다"라고 말했다.

채권 시장에서 미국 10년 만기 국채 금리는 전날보다 소폭 떨어졌으나 2%대를 유지했다. 월가의 ‘공포지수’로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 5%이상 낮은 24대를 나타냈다.

뉴욕 유가는 우크라이나를 둘러싼 지정학적 불확실성이 지속되는 가운데 상승했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 3월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.59달러(1.7%) 오른 배럴당 93.66달러에 거래를 마쳤다.

미국의 원유재고가 깜짝 증가했으나 원유 수급 불균형에 대한 우려는 지속됐다. 미 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난 11일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 112만1000배럴 증가한 4억1150만8000배럴로 집계됐다. 당초 시장에서는 원유 재고가 감소할 것으로 예상했었다.

