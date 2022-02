속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 법무부가 3·1절을 맞이해 모범수형자 등 총 1031명에 대해 18일 오전 10시 1차 가석방을 실시한다고 16일 밝혔다.

이번 3·1절 기념 가석방은 코로나19 오미크론 변이 확산에 따라 감염병에 취약한 교정시설의 과밀환경 등을 고려해 2회 실시하기로 했다고 법무부는 밝혔다.

2차 가석방은 28일 실시할 예정이다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr