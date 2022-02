선관위, 5개 정당에 대선 선거보조금 465억원 지급

[아시아경제 구은모 기자] 중앙선거관리위원회는 20대 대통령선거의 선거보조금으로 5개 정당에 465억5000만원을 지급했다고 16일 밝혔다.

정당별로 보면 더불어민주당(172석)에 224억7000만원을 지급했고 국민의힘(106석) 194억5000만원, 정의당(6석) 31억7000만원, 국민의당(3석) 14억2000만원, 기본소득당(1석) 4000만원 순이다. 선관위는 대선 후보자를 낸 정당에 한해 국회 의석수에 따라 선거 보조금을 지급하고 있다.

선관위는 각 정당에 올해 1분기 경상보조금 116억4000만원을 지급했다. 정당별 지급액은 민주당 54억9000만원, 국민의힘 47억7000만원, 정의당 7억8000만원, 국민의당 3억5000만원, 기본소득당 1000만원, 시대전환 1천만원 순이다. 원외 정당인 민생당은 2억3000만원을 받았다. 국회 의석을 보유한 정당은 경상보조금을 받을 수 있고, 의석이 없는 정당이라도 최근 선거에서 일정 수준 이상 득표할 경우 받을 수 있다.

