선진뷰티사이언스, 지난해 매출 485억 역대 최대 기록...100% 무증도 진행

[아시아경제 박지환 기자] 화장품 원료 제조 전문 기업 선진뷰티사이언스는 16일 지난해 매출액 약 485억원을 기록하며 창사 이래 최대 매출 실적을 달성했다고 밝혔다.

선진뷰티사이언스의 연결 재무제표 기준 지난해 매출액은 전년 대비 5% 증가한 485억3600만원으로 기록했다. 영업이익은 전년 대비 9% 증가한 38억7300만원, 당기순이익은 37% 감소한 18억9300만원으로 집계됐다.

이사회 결의를 통해 1주당 신주 1주를 배정하는 무상증자를 단행한다. 지난해 1월 상장 이후 처음 진행되는 무상증자로 자기주식 제외 보통주 608만7630주에 대해 실시된다. 신주 배정 기준일은 오는 3월11일, 신주 상장일은 3월30일이다.

화장품 원료 부문 매출액이 전년 대비 약 15% 성장하며 전체적인 실적 성장을 견인했다. 당기순이익의 경우 일시적 비용인 안산공장 유휴설비 손상차손 30억8000만원이 반영된 수치로 다음 분기 이후 더 호전될 여지가 있는 것으로 나타났다.

이성호 선진뷰티사이언스 대표는 "매출과 영업이익 등의 지표가 코로나 19 이전 수준으로 회복되는 등 상승 추세에 있다"며 "본격적인 일상 회복 이후 이런 추세는 더욱 탄력을 받을 것으로 기대한다"고 말했다. 그는 "4월 이후 OTC(일반의약품) 기준에 부합하는 OEM(주문자위탁생산) 제품 생산 라인 또한 가동할 예정으로 FDA 인증을 획득한 화장품 원료부터 OEM 제품 및 완제품까지 모두 생산 가능한 회사로 거듭날 것"이라고 밝혔다.

