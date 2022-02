[아시아경제 김현정 기자] 브라질에서 폭우로 최소 18명이 숨졌다고 AFP·AP통신이 16일(현지시간) 보도했다.

브라질 소방당국은 전날 리우데자네이루에서 68㎞ 떨어진 관광 마을에서 이같은 사고가 발생했다면서 이 같이 밝혔다. 소방당국은 이어 "현재까지 산사태와 홍수로 사망자 18명이 확인됐다"고 밝혔다.

해당 지역에는 3시간 동안 25.8㎝에 달하는 비가 쏟아지면서 피해가 컸다. 당국 설명에 따르면 이는 지난 한 달 치 강수량과 맞먹는 수준이다. 사고 지역에는 당시 180여명이 일을 하던 중이었던 것으로 알려졌다.

