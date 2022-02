코스닥 4%대 상승.. 외인 자금 쏟아져

[아시아경제 황준호 기자] 16일 오후 증시는 러시아의 우크라이나 침공에 대한 불안감이 해소되면서 상승세를 이어가고 있다. 특히 코스닥에 외인 자금이 몰리면서 4%대 오름세를 나타내고 있다.

이날 오후 2시16분 현재 코스피는 53.06(1.98%) 오른 2729.60을 기록하고 있다. 개인과 외인은 각각 1485억원, 778억원 규모 순매도에 나섰지만 기관이 2034억원 규모 순매수하면서 지수는 상승세를 나타내고 있다.

전체 종목 중에서는 833개 종목이 오름세다. 시가총액 상위 1~10위 종목은 상승세를 나타내고 있다. 10개 종목 중에서는 LG화학이 5.47% 뛰었으며 카카오(4.08%), SK하이닉스(3.54%), 삼성바이오로직스(3.24%) 등도 큰 폭의 오름세를 이어가고 있다.

LG화학의 경우 전날 미국 증시에서 전기차 관련 주가 상승한 여파와 함께, 국제 신용평가사 무디스가 LG화학의 등급을 상향 조정한 여파에 따라 강세를 나타내고 있는 것으로 분석된다.

업종별로는 기계업이 4.08% 오르면서 업종 내 상승 폭이 가장 높았다. 이어 의약품, 비금속광물 등이 3%대 오름세를 나타냈다.

이날 오후 들어 증시 자금은 코스닥에 몰리는 모습을 나타내고 있다. 코스닥은 34.71(4.13%) 상승한 874.63을 기록하고 있다. 외인과 기관이 각각 2335억원, 530억원을 순매수 중인 가운데, 개인이 2809억원 규모 차익 실현을 진행하고 있다.

코스닥 시총 상위 1~10위 종목들도 큰 폭의 상승세를 나타내고 있다. 그 중에서도 게임주의 상승 폭이 큰 상황이다. 위메이드는 13.40% 오른 11만원에 거래되고 있으며, 펄어비스는 9.17% 오른 10만1200원을 기록하고 있다. 위메이드맥스의 경우 20.51%까지 뛴 상태인데, 지난 9일 실적발표 이후 주가가 30% 넘게 빠지자 과도한 하락이라는 시각이 확대되면서 반발 매수세가 유입된 것으로 추정된다.

이경민 대신증권 연구원은 "지정학적 리스크 완화돼 위험선호 심리가 개선됐으며 이날 발표된 중국 물가지표 결과도 긍정적인 상황"이라고 분석했다. 그는 이어 "코스닥의 경우 외인과 기관의 동반 매수세에 따라 급등하고 있다"고 덧붙였다.

