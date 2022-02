영덕 산불, 산림청장 현장지휘…“피해확산 차단 주력”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 영덕 산불 재발화에 산림청장이 직접 현장지휘에 나섰다.

산림청은 최병암 산림청장이 영덕 산불현장을 찾아 현장지휘를 하는 중이라고 16일 밝혔다.

산림청에 따르면 산불은 이날(16일) 오전 2시 18분경 경북 영덕군 지품면 삼화리 산 5-1 일원에서 재발화됐다. 전날 산불이 발생해 6시간 54분 만에 진화하는 데 성공했지만 기후영향으로 재발화 한 것이다.

지품면 삼화리는 현재 건조한 날씨에 강풍이 불고 있는 것으로 전해진다. 산림청은 현장의 바람 속도와 피해면적, 산불현장 진화여건 등을 종합적으로 반영해 낮 12시 45분을 기해 ‘산불 3단계’를 발령(오전 8시 25분 기준 산불 2단계 발령에 이어 격상)한 상태다.

산불 3단계는 산불로 인한 예상 피해면적이 100㏊, 평균 풍속이 7m/s 이상일 때 발령된다. 이때 산림청은 관할기관의 인력·장비·헬기 전부(100%)와 인접기관의 인력·장비 절반(50%)을 동원해 진화에 나설 수 있다.

이를 통해 산림청은 현재 산불현장에 산불진화헬기 36대와 산불지휘·진화차 17대, 소방차 15대, 산불특수진화대와 산림공무원 등 608명의 인력을 투입해 진화작업을 벌이고 있다.

특히 산림보호법에 따라 현장에는 산불현장 통합지휘본부가 설치됐으며 대형 산불로 확산할 가능성을 감안해 산불진화통합지휘는 영덕군수에서 경북도지사로 이관(12시 45분 기준)했다.

최 청장은 경북도지사와 산불현장에서 대책회의를 열고 통합 지휘·지원하게 된다.

최 청장은 “경북지역은 현재 건조주의보와 강풍주의보가 동시 발효되는 등 산불발생에 매우 취약한 상황”이라며 “산불현장에선 자욱해진 연기로 진화에 어려움을 겪는 중으로 산림청은 유관기관과의 협력으로 주불진화가 신속하게 이뤄질 수 있게 하는데 주력할 방침”이라고 말했다.

