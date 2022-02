[올림픽]'팀 킴' 토너먼트 진출 적신호

스위스에 4-8로 져…자력 진출 불발

여자 컬링 대표팀의 2022년 베이징 동계올림픽 토너먼트 진출에 적신호가 켜졌다. 팀 킴(김은정·김경애·김초희·김선영·김영미)은 16일 중국 베이징의 국립 아쿠아틱센터에서 열린 베이징 동계올림픽 컬링 여자 풀리그 일곱 번째 경기에서 스위스에 4-8로 졌다. 4패(3승)째를 기록해 남은 두 경기를 모두 승리해도 자력으로 준결승에 오를 수 없다. 현재 4승 이상을 거둔 나라는 스위스(7승 1패), 스웨덴(5승 2패), 캐나다(4승 3패), 일본(4승 3패), 영국(4승 4패), 미국(4승 4패)이다.

이틀 전 일본을 10-5로 이긴 대표팀은 선두 스위스 앞에서 상승세를 이어가지 못했다. 4엔드까지 2-1로 앞섰으나 5엔드에서 3점을 내주면서 흔들렸다. 6엔드와 7엔드에서 1점씩을 뽑아 4-4 균형을 맞췄으나 9엔드에서 스위스의 실수를 파고들지 못했다. 상대와 비슷한 위치에 놓인 스톤마저 중앙에서 더 먼 것으로 확인돼 10엔드 운영에 애를 먹었다. 선수들은 가드를 두 개 세우고 다득점을 노렸다. 그러나 스위스의 집요한 하우스 방어에 고전해 집중력마저 흐트러졌다. 대표팀은 이날 밤 덴마크, 이튿날 스웨덴과 경기한다.

