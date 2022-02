휴온스, 지난해 매출 4369억원… 영업이익 8%↓

[아시아경제 이춘희 기자] 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 46,450 전일대비 1,050 등락률 +2.31% 거래량 9,981 전일가 45,400 2022.02.16 11:16 장중(20분지연) 관련기사 휴온스 '엘루비 메노락토 프로바이오틱스', 핵심 원료 미국 특허 취득제13회 대한민국코스닥대상 개최…대상은 '테스'[e공시 눈에 띄네] 코스닥-14일 close 가 전년 대비 매출 성장을 이어갔다. 다만 연구개발(R&D) 비용 증가 등의 영향으로 영업이익은 다소 감소했다.

휴온스는 지난해 연결재무제표 기준 연간 매출이 4369억1139만원으로 전년 대비 7.4% 성장했다고 16일 공시했다. 이 같은 매출은 사상 최대 매출 기록을 이어갔다. 다만 영업이익은 496억27만원, 당기순이익은 346억1271만원으로 각각 8.4%, 38.8% 감소한 것으로 나타났다.

별도재무제표 기준으로도 매출은 4036억292만원 10.2% 성장했지만, 영업이익과 당기순이익은 각각 480억277만원, 당기순이익 357억2448만원으로 전년 대비 8%와 28% 줄었다.

휴온스는 이 같은 매출 성장에는 여성 갱년기 유산균 '엘누비 메노락토' 등 건강기능식품 사업이 큰 폭의 성장을 보였고, 전문의약품과 수탁사업도 안정적인 매출 증가를 보인 결과라고 평가했다.

엘루비 메노락토는 단일 브랜드 매출만 371억원으로 전년 대비 115%의 폭발적 성장을 거뒀다. 지난해 7월 가격을 낮추며 신규 사용자 확보에 나선 연속혈당측정기 '덱스콤G6'도 성장을 뒷받침했다. 전문의약품은 안과사업부가 두드러진 성장세를 보인 가운데 마취제·순환기계도 고루 성장하면서 7% 성장했다. 수탁사업도 점안제 발주가 늘어나면서 8%의 성장세를 나타냈다.

다만 이러한 매출 성장에도 영업이익과 당기순이익이 전년 대비 감소한 데 대해 휴온스측은 건기식 사업 확대 과정에서 광고선전비와 지급수수료가 늘어났고, 의약품 파이프라인 확대를 위한 R&D 비용 증가 등 중장기 성장 모멘텀 확보를 위한 비용이 반영됐다고 설명했다. 또한 당기순이익 면에서는 현금 유출이 없는 당기손익인식금융자산 평가손익의 기저효과가 반영된 것이라고 전했다. 2020년 투자 기업 상장에 따라 발생한 평가이익이 지난해에는 시가 하락으로 인해 재무제표상 손실로 반영됐다는 것이다.

엄기안 휴온스 대표는 "장기화된 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)으로 시장 환경이 녹록치 않지만 전 사업 부문에서 고르게 매출이 신장하며 역대 최대 실적을 기록해 휴온스의 사업 저력을 보여줬다"며 "앞으로도 지속성장을 위한 투자 확대는 물론 변화하는 시장 흐름을 읽고 발 빠르게 대처해나가겠다"고 말했다.

