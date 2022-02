윤석열, 안철수 유세 버스 사망자 조문 예정…"로고송 틀지 않기로"

국민의힘 "율동하지 않는 등 최대한 자제"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 16일 국민의당 유세 버스 사고 유가족을 조문할 예정이다.

국민의힘 선거대책본부는 이날 "함께 애도하기 위해 오늘 유세 활동은 로고송을 틀지 않고 율동을 하지 않는 등 최대한 자제할 것"이라며 이처럼 밝혔다.

공식 선거운동 첫날인 15일 국민의당 선거 유세 버스에서 일산화탄소 중독으로 추정되는 사고가 나 2명이 숨졌다. 1명은 중태로 병원에서 치료를 받고 있다. 안철수 국민의당 후보는 선거운동 일정을 전면 취소하고 빈소에 머물고 있다.

이준석 국민의힘 대표는 자신의 페이스북에 "우리 당도 2012년 선거의 한복판에서 안타까운 사고로 캠프의 일원을 잃은 트라우마를 겪은 적 있어 국민의당이 느낄 충격을 공감할 수 있을 것 같다"며 "당을 대표해 돌아가신 분들을 애도한다. 신속히 당을 대표해 조화조치 했다"고 했다.

