손흥민 소속 토트넘, 올 여름 한국에서 '쿠팡플레이 시리즈' 뛴다

7월 토트넘 구단 한국 방문…손흥민 선수, 구단 동료 선수들과 함께 고국 찾아

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 올 7월 토트넘 홋스퍼 FC(토트넘)가 쿠팡과 피치 인터내셔널의 초청 아래 한국을 방문하고 '쿠팡플레이 시리즈' 경기에 참가한다고 16일 밝혔다.

쿠팡은 한국 축구 팬들로부터 많은 사랑을 받고 있는 토트넘이 국내 팬들과 소통하는 기회를 마련하고자 토트넘의 오랜 파트너사인 피치 인터내셔널과 손잡고 이번 한국 투어 주관을 결정했다. 토트넘 구단은 쿠팡플레이가 기획한 '쿠팡플레이 시리즈' 2개 경기를 뛸 계획이다. 경기 관련 세부 내용은 추후 발표할 예정이다.

토트넘은 각각 대한민국 남자축구 국가대표팀과 여자축구 국가대표팀의 주장을 맡고 있는 손흥민 선수와 조소현 선수의 소속 구단이다. 특히 손흥민은 2015년 토트넘에 입단한 이후 세계적인 선수로 성장했다.

현재 국내에는 코리아 스퍼스, 대구 스퍼스, 강원도 스퍼스, 보령 스퍼스 등 총 4개의 공식 토트넘 팬클럽이 활동 중이며 토트넘 구단은 방한 중 팬들과 적극 소통할 예정이다. 김성한 쿠팡플레이 총괄 디렉터는 "7월 한국 투어 기간 동안 쿠팡플레이를 통해 토트넘의 멋진 모습을 충분히 보여주겠다"고 말했다.

손흥민 선수는 "이번 여름 토트넘 동료들과 함께 고국을 방문하게 돼 매우 흥분된다. 동료 선수들 대부분이 아직 한국에 가보지 못했는데 대한민국 팬들의 열정과 경기 도중 스타디움을 가득 채울 응원석 열기에 어떻게 반응할지 정말 기대된다"고 말했다.

쿠팡플레이는 2020년 12월 서비스 출시 이후 국내 대표적 축구 생중계 디지털 플랫폼으로 자리잡았다. 손흥민을 비롯해 해외파 선수인 이강인(레알 마요르카), 황의조(FC 지롱댕 드 보르도), 김민재(페네르바체 SK) 등 4명의 소속팀 경기를 디지털 생중계하고 있고 지난해 11월 체결된 대한축구협회와의 공식 파트너십을 기반으로 2025년 8월까지 국가대표팀을 후원하며 대한민국 축구 발전에 기여할 예정이다.

