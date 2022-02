[아시아경제 이선애 기자] 엘앤씨바이오는 의료용 방사선 장치 제조업체 나노포커스레이 주식 100만주(71.62%)를 취득하기로 결정했다고 16일 공시했다. 취득금액은 50억원이며 이는 자기자본대비 6.52%에 해당하는 규모이다.

3자배정 유상증자 신주취득 및 대여금 출자전환 방식으로 이루어지며 취득예정일자는 오는 17일이다.

회사측은 “차세대 의료기기 제품들과의 시너지 효과 창출 및 중국사업 진출 품목 확대를 위한 것”이라고 밝혔다.

