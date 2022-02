유승경 경기경제과학원장, 중대재해 예방 및 안전관리실태 점검

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 유승경 경기도경제과학진흥원장이 중대재해 예방과 안전관리 실태 확인을 위해 수원 광교테크노밸리 주요시설에 대한 현장 점검에 나섰다.

경기경제과학원은 유승경 원장이 15일 '중대재해 처벌 등에 관한 법률'과 관계 법령에 따른 안전 수칙 준수 여부를 집중 점검했다고 16일 밝혔다.

유 원장은 특히 이날 경과원이 위탁 운영 중인 어린이집과 구내식당을 찾아 안전보건 점검과 함께 관계자들의 건의사항 등을 듣는 등 소통의 시간도 가졌다.

경과원은 앞서 중대재해 예방 및 신속한 대응을 위해 조직개편을 단행해 원장 직속으로 중대산업재해 업무를 총괄하는 '안전관리TF'을 신설했다.

유승경 경과원 원장은 "재해를 막을 수 있는 최선의 대책은 예방"이라며 "철저한 안전관리로 도민과 직원의 안전을 위해 최선을 다하겠다"고 약속했다.

한편 경과원은 중대재해예방 업무처리절차 마련, 중대재해 발생 시 재발 방지대책 수립, 안전ㆍ보건 관계 법령에 따른 의무 이행사항 검토ㆍ관리 등 재난예방에 힘을 쏟고 있다.

