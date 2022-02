삼성전자, 주총 우편물 3000만장 줄인다…ESG 경영 강화

소집통지서·주주통신문 전자공고로 대체… 나무 3000그루 보호 효과

[아시아경제 이혜영 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 800 등락률 +1.09% 거래량 5,199,776 전일가 73,700 2022.02.16 11:13 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정우크라이나 긴장감 완화에 코스피 1%대 상승 출발"러-우크라 긴장 반도체 생산 중단 가능성 미미" close 가 올해 첫 정기 주주총회를 앞두고 주주들에게 발송하는 우편물을 대폭 감축, ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 한층 강화한다고 16일 밝혔다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 800 등락률 +1.09% 거래량 5,199,776 전일가 73,700 2022.02.16 11:13 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정우크라이나 긴장감 완화에 코스피 1%대 상승 출발"러-우크라 긴장 반도체 생산 중단 가능성 미미" close 는 주총에 앞서 주주들에게 보내는 소집통지서와 주주통신문을 올해는 우편으로 보내지 않고 전자공시시스템(DART) 전자공고로 대체할 방침이다. 전자공고를 확인하기 어려운 주주를 감안해 주총 참석장과 주총 개최 관련 간이 안내문은 우편으로 발송한다.

상법상 1% 이하 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 대체할 수 있지만, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 800 등락률 +1.09% 거래량 5,199,776 전일가 73,700 2022.02.16 11:13 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정우크라이나 긴장감 완화에 코스피 1%대 상승 출발"러-우크라 긴장 반도체 생산 중단 가능성 미미" close 는 지난해까지 우편 발송과 전자공고를 병행해왔다. 지난 정기 주총을 앞두고도 주총 참석장과 소집통지서, 주주통신문 등을 주주들에게 모두 우편으로 발송했다.

그러나 매년 반복되는 대규모 우편 발송으로 이한 환경문제가 부각되면서 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 800 등락률 +1.09% 거래량 5,199,776 전일가 73,700 2022.02.16 11:13 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정우크라이나 긴장감 완화에 코스피 1%대 상승 출발"러-우크라 긴장 반도체 생산 중단 가능성 미미" close 는 내부적으로 이를 줄여 나가는 방안을 검토해왔다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 800 등락률 +1.09% 거래량 5,199,776 전일가 73,700 2022.02.16 11:13 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정우크라이나 긴장감 완화에 코스피 1%대 상승 출발"러-우크라 긴장 반도체 생산 중단 가능성 미미" close 측은 "(주총 우편물과 관련한) 과도한 종이 사용으로 환경 문제가 제기됐고, 정보 전달이 온라인 중심으로 변하고 있는 점을 고려해 ESG 경영 차원에서 우편물을 줄이기로 했다"고 설명했다.

이번 우편물 감축을 통해 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 800 등락률 +1.09% 거래량 5,199,776 전일가 73,700 2022.02.16 11:13 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정우크라이나 긴장감 완화에 코스피 1%대 상승 출발"러-우크라 긴장 반도체 생산 중단 가능성 미미" close 는 약 3000만장의 종이를 절감, 30년산 원목 3000여그루를 보호하는 효과를 낼 것으로 보고 있다.

한편 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 800 등락률 +1.09% 거래량 5,199,776 전일가 73,700 2022.02.16 11:13 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정우크라이나 긴장감 완화에 코스피 1%대 상승 출발"러-우크라 긴장 반도체 생산 중단 가능성 미미" close 는 다음달 16일 경기도 수원컨벤션센터에서 정기 주총을 개최하고 ▲재무제표 승인 ▲사외이사 및 사내이사 선임 ▲감사위원 선임 ▲이사 보수한도 승인 등의 안건을 처리할 예정이다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr