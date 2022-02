[아시아경제 황윤주 기자] DB금융투자는 16일 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 92,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 95,000 2022.02.16 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"펄어비스, 기존 게임·신작 실적 추정치 하향…목표가 15%↓"코스피 2700 줄타기.. 긴축과 침공 공포코스피 혼조 출발.. 이겨내지 못하는 악재 close 에 대해 2022년 영업이익 추정치를 낮추면서 투자의견 '매수'를 유지하되 목표주가는 12만원으로 하향했다.

황현준 DB금융투자 연구원은 "흑색사막 모바일 출시를 2분기, 붉은사막 출시를 4분기로 조정하면서 올해 영업이익 추정치를 15% 낮췄다"고 밝혔다.

황 연구원은 "기존 게임의 약세가 이어지면서 1분기 실적은 부진할 것으로 보이나 흑색사막 모바일의 중국 출시 이후 2022년 실적이 대반전될 것이란 투자포인트는 여전히 유효하다"고 분석했다.

황 연구원은 "메이저 퍼블리셔인 '텐센트'가 파트너로 참여한다는 점이 흥행에 긍정적으로 작용할 것"이라며 "이와 함께 연내 붉은사막, 도깨비 등 신규 지식재산권(IP) 관련 내용도 지속 구체화되면서 모멘텀으로 작용할 것으로 보인다"고 전망했다.

