수원 영흥공원, 공모 거쳐 '영흥숲공원' 최종 확정

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 영흥공원의 명칭을 시민 공모로 선정한 '영흥 숲공원'으로 변경한다.

수원시는 지난해 12월 '영흥공원 명칭변경 시민 공모'와 올해 1월 영흥숲공원 등 5개 이름 후보를 선정해 온라인 선호도조사를 거쳐 가장 높은 점수를 받은 '영흥 숲공원'을 당선작으로 선정했다고 16일 밝혔다.

시는 공원조성계획 변경 등 행정절차를 거쳐 새로운 명칭을 확정한다.

시 관계자는 "새로운 명칭을 공원 안내판 등 각종 시설물에 사용할 것"이라며 "차질없이 사업을 추진해 영흥 숲공원이 수원시를 대표하는 명품공원이 되도록 하겠다"고 전했다.

수원 영통구 원천동 303번지 일원에 있는 영흥공원은 1969년 6월 공원시설로 지정된 근린공원이다. 면적은 축구장 70개 넓이인 50만 6800㎡에 이른다. 수목원과 공원 등을 조성하는 영흥공원 민간개발 조성사업은 올해 8월 준공을 목표로 차질없이 진행되고 있다.

