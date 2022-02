한국미즈노, MX-90 포지드 블랙 "한국전용모델 한정판 아이언"

"세련된 블랙 컬러 한정판."

한국미즈노의 ‘MX-90 포지드 아이언 한정판 블랙 에디션(사진)’이다. 헤드는 물론 샤프트와 그립, 패키지까지 온통 블랙 색상과 디자인으로 특별함을 연출한다. 탄소와 불순물 함유량 0.03% 이하 순수 연철 ‘1025E’ 소재를 채용했다는 것부터 독특하다. 독자적인 단조 기술 ‘그레인플로우 포지드 HD(GFF HD)’ 공법은 임팩트 과정에서 흔들림 없는 타구감으로 이어진다.

헤드의 ‘토우(TOE)’와 ‘힐(HEEL)’ 측의 상반된 성능을 균형 있게 배분했다. 스윗 에어리어는 중앙에 확대 배치해 미스 샷에서 비거리 손실이 줄어든 반면 탁월한 관용성을 자랑한다. 캐비티백의 타구면은 두껍게 제작해 페이스의 반발력을 더욱 높였다. 헤드의 높이와 길이에도 섬세한 차이를 둔 것이 인상적이다. ‘쿼드 그라인드 솔(Quad Grind Sole)’은 다양한 환경에서 샷이 쉽게 빠져나간다.