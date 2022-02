[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆상상인=상상인증권 주식 100억원 규모 취득 결정

◆유니셈=최용석 사외이사 자진 사임

◆대원=칸타빌수유팰리스 수분양자 580억원 규모 채무보증 결정

◆에프엔에스테크=주주가치 제고 위한 10억원 규모 자사주 취득 결정

◆엑시콘=주주가치 제고 위한 10억원 규모 자사주 신탁계약 체결 결정

◆피씨엘=파생상품 금융부채 80억원 규모 평가손실 발생

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr