[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆삼성전자=김기남, 김현석, 고동진에서 한종희 대표이사로 변경

◆KT=1조7112억원 규모 출자 통해 케이티클라우드 취득결정

◆상상인증권=제3자배정 보통주 995만주 규모 유상증자 결정

◆엔에스쇼핑=120억원 규모 주식 하림지주에 매각

◆코웨이=말레이시아 자회사 2396억원 규모 채무보증 결정

◆세원정공=미국 자회사 채무 455억원 채무보증 결정

◆아이에이치큐=전환사채 46억원 규모 발행 결정

◆SK디앤디=디디아이엘브이씨위탁관리모부동산투자회사와 공동투자 양해각서 체결

◆스틱인베스트먼트=이태고 대표이사 사임

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr