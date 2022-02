경기신보, 중기·소상공인 지원 우수 출연기관에 '하남시' 선정

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 하남시가 중소기업 및 소상공인 지원 우수 출연기관으로 선정됐다.

경기신용보증재단은 중소기업, 소상공인의 위기 극복을 위해 적극적인 출연금 확보 노력으로 지역경제의 버팀목이 되어준 하남시를 지난해 출연실적 우수 시ㆍ군으로 선정하고 김상호 하남시장에게 감사패를 전달했다고 15일 밝혔다.

하남시는 코로나19 확산으로 지역 소상공인과 중소기업이 어려운 상황에 처하자 2020년과 2021년 각각 24억원씩 총 48억원의 출연금을 토대로 관내 총 3838개 중소기업, 소상공인에 1566억원의 특례보증을 지원했다.

김상호 하남시장은 "하남시는 지역경제 활성화라는 공동의 목표를 가진 경기신보와 함께 지역경제의 실핏줄인 중소기업과 소상공인을 적극 지원해왔다"며 "앞으로도 하남시는 기업하기 좋은 도시, 기업이 함께 잘 사는 '빛나는 하남시'가 되도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이민우 경기신보 이사장은 "경기신보는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 도내 중소기업과 소상공인 지원을 위해 더 많은 노력을 기울이겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr