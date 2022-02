제주삼다수, 330mL 제품 환경부 '저탄소 제품 인증' 취득

탄소 배출량 3.3% 추가 절감 제품

환경성적표지 취득 후 페트병 무개 2g 줄여

[아시아경제 구은모 기자] 제주특별자치도개발공사는 제주삼다수 330mL 제품에 대해 환경부의 ‘저탄소 제품 인증’을 취득했다고 15일 밝혔다.

저탄소 제품 인증은 환경성적표지 인증 제품의 탄소 배출량보다 최소 3.3% 이상 추가 절감한 제품에 주어진다. 제품 생산 과정에서 탄소 배출을 감축해 시장주도의 저탄소 소비문화 확산에 기여하기 위해 환경부 주도로 운영되는 친환경 인증이다.

제주삼다수 330mL 제품은 2019년 환경성적표지를 취득한 후 지난해 페트병의 무게를 2g 줄이는 경량화를 통해 생산 과정에서 탄소 배출량을 감축한 결과 저탄소 제품으로 인정받았다.

제주삼다수는 경량화를 통해 연간 약 98톤의 플라스틱 사용량을 절감했으며 저탄소 제품 인증 마크가 소비자들의 녹색 소비에 대한 접근성을 높이는 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.

또 제주삼다수 전 제품군에서 환경성적표지 인증을 보유한 만큼 저탄소 제품 인증의 추가 획득도 추진한다. 이를 위해 연내 제주삼다수 500mL 제품의 추가 경량화를 통해 저탄소 제품 인증 취득의 기반을 마련할 계획이다.

김정학 제주개발공사 사장은 "제주삼다수는 친환경 생산 시스템 및 제품 개발에 대한 기술 확보를 통해 탄소중립, 녹색성장 시대의 실현을 앞당기겠다"고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr