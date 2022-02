미래에셋PAY, 이디야커피 결제하고 룰렛 이벤트…애플 풀 패키지 경품

[아시아경제 지연진 기자] 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 8,970 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 824,220 전일가 8,970 2022.02.14 13:54 장중(20분지연) 관련기사 미래에셋證, 오늘부터 을지로 일대서 '힙지로 ESG' 이벤트'대우맨' 홍성국 의원이 3년 전 예측한 미·중 패권경쟁역대급 실적 내고도…웃픈 증권사들 close 은 이달 21일부터 다음달 20일까지 미래에셋PAY의 이디야커피 결제 오픈을 기념해 ‘미래에셋PAY X 이디야커피 룰렛이벤트’를 실시한다고 14 밝혔다.

미래에셋페이는 아이폰 기반의 NFC(근거리 무선 통신망) 기술을 활용한 간편결제 서비스로, 이디야커피 가맹점에 별도 설치된 NFC 패드에 핸드폰을 대기만 하면 1~2초 만에 결제된다.

이번 이벤트는 프로모션 기간 내 미래에셋PAY 어플리케이션 가입 후, 전국 이디야커피 매장에서 미래에셋PAY로 3000원 이상 결제하면 룰렛을 돌릴 수 있는 응모권을 지급받는 방식이다. 결제 품목에 제한이 없으며, 휴대폰 번호별 1일 1회 참여 가능하고, 이벤트 기간 내 다회 참여 가능해 총 28회까지 참여할 수 있다. 또한 당일 3000원 이상 결제 후 룰렛이벤트에 참여하지 못했더라도, 응모권이 누적되어 이벤트 기간 내 언제든 참여할 수 있다.

룰렛 이벤트 경품은 ▲애플 맥북 프로 13형(10대), ▲아이폰 13 프로(10대), ▲아이패드 프로(10대), ▲애플워치 시리즈7(30대), ▲에어팟3세대(30대), ▲애플펜슬 2세대(50개), ▲에어태그(200개)의 애플 제품과 ▲이디야 멤버스 쿠폰 500원권(2만 장)으로 구성됐다. 해당 경품 중 하나를 랜덤으로 제공하며, 고객은 즉석으로 당첨 여부를 확인할 수 있다.

이벤트가 종료되면 이벤트에 참여한 전 고객 중 1명을 추첨해 ‘애플 풀 패키지’를 추가로 제공 할 예정이다. 해당 세트는 경품 리스트에 올라온 애플 전상품을 각 1대씩 받는 것으로, 당첨자는 맥북 프로 13형부터 에어태그까지 총 470만 원 상당의 7가지 경품을 받을 수 있다.

이벤트 신청 및 이벤트와 관련한 세부사항은 미래에셋PAY 앱 이벤트 페이지 및 이디야커피 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

