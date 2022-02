경찰 "CJ대한통운 점거 택배노조 대화 해결 안되면 사법 대처"

[아시아경제 조성필 기자] 최관호 서울경찰청장은 민주노총 택배노조가 CJ대한통운 본사를 점거하고 농성을 이어가고 있는 작금의 상황에 대해 "노사간 대화를 통해 문제를 해결하도록 최대한 노력하겠다"고 14일 밝혔다.

최 청장은 이날 오전 진행한 기자간담회에서 "민생 범죄와 집회 시위 관련은 대응이 조금 달라야 한다고 생각한다"며 이같이 밝혔다. 그는 다만 "노사간 협상 과정에서 폭력행위가 발생하면 사법 처리를 엄정하게 대처할 방침"이라며 "현재 남대문경찰서에서 입건 전 조사(내사)를 진행했고 사측의 고소 부분에 대한 수사를 진행했다"고 했다.

앞서 택배노조원 200여 명은 CJ대한통운에 대화를 요구하며 지난 10일 오전 11시 30분께 CJ대한통운 본사를 기습 점거하고 농성을 시작했다. 조합원들은 본사 내부 1층과 3층을 점거하고 닷새째 농성을 이어가고 있다. 택배노조 CJ대한통운본부는 과로사 방지를 위한 사회적 합의를 제대로 이행하라며 작년 12월 28일부터 파업에 돌입했다. 택배 요금 인상분 대부분을 회사가 챙기고 있다는 것이 노조의 주장이다.

CJ대한통운은 이와 관련해 택배노조를 재물손괴와 업무방해, 건조물 침입 등의 혐의로 경찰에 고소했다. 최 청장은 이 같은 노조 행위가 폭력 행위에 해당될 수 있다고 에둘러 언급했다. 그는 '엄정 대처한다는 폭력 행위가 무엇인가'란 질문에 "전반적으로 공용건조물 침입, 업무방해. 재물 손괴 등이 모두 포함된다"고 대답했다.

최 정장은 대선을 앞둔 상황에서 선거사범에 대한 수사상황을 묻는 질문에는 "수사상황실을 운영하고 있다"며 "후보자 등록을 마치는 내일(15일)부터는 각종 불법행위에 대해 선거법에 기반해 단속을 강화하고 엄정한 수사를 진행해 평온한 선거 치안이 유지될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 그는 그러면서 "경비쪽에서는 개표 종료까지 비상체계가 유지된다"며 "내일부터 시작되는 선거운동에서 후보자들의 신변보호는 물론 선거운동 장소에서의 불법행위, 개표소 안 경비 상황 등에 대해 차분하면서도 철저하게 대응, 선거가 평온한 상태에서 진행될 수 있도록 할 예정"이라고 재차 강조했다.

최 청장은 15일 코로나피해자영업총연대가 광화문에서 예고한 대규모 집회에 대해선 "불법 요소가 나오면 불가피하게 엄정하게 대응할 수밖에 없다"고 했다. 그는 "서울시와 합동으로 현장에서 방역수치 위반 여부를 점검하고 조치할 예정"이라며 "집회 참여 인원이 299명을 넘긴다든지 하면 기존의 일관된 집회 시위 대응 기조에서 똑같이 대응하겠다"고 강조했다.

