KB국민은행 '디지털 감정평가서'활용한 담보평가 시행

신속한 대출심사 체계 구축

블록체인 기반 위변조 방지 기술 적용

[아시아경제 심나영 기자] KB국민은행은 한국감정평가사협회와 함께 ‘디지털 감정평가서’를 은행권 최초로 도입했다고 14일 밝혔다.

‘디지털 감정평가서’는 종이가 필요 없는 전자문서 형태의 감정평가서다. 수신하는 데 2영업일이 소요됐던 감정평가서를 전자서명 및 전자적 송수신 방식으로 즉시 수령할 수 있게 됐다.

이를 통해 신속한 담보평가 및 대출심사가 가능해졌다. 또한 블록체인 기술을 적용한 감정평가서 진위 확인으로 위변조를 방지해 보안성을 강화했다.

이와 함께 KB국민은행은 ‘디지털 감정평가서’ 도입으로 종이 사용 줄이기를 통해 환경보호하고 ESG 경영을 실천한다. 연간 약 4만건의 감정평가서를 발급받기 위한 종이 사용을 절감하며 친환경 활동에 동참할 수 있게 됐다.

KB국민은행 관계자는 “이번 ‘디지털 감정평가서’ 도입으로 더욱 신속하고 안전하게 대출 서비스를 지원할 수 있게 됐다”며, “정부의 전자문서 이용 활성화 계획과 종이 사용 줄이기에 동참해 ESG 경영에 앞장설 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr