[아시아경제 문혜원 기자] ‘한촌설렁탕’이 베이징 동계올림픽에 출전 중인 대한민국 국가대표 선수단을 응원하기 위해 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

이벤트는 오는 17일까지 누구나 쉽게 참여할 수 있는 댓글 이벤트 형태로 진행된다.

참여 방법은 한촌설렁탕 인스타그램을 팔로우한 뒤 이벤트 게시물 ‘좋아요’와 함께 응원의 메시지를 댓글로 남기면 된다.

한촌설렁탕은 참여자 중 추첨을 통해 20명에게는 정통설렁탕 간편식 제품 5팩을 증정하며, 당첨자는 오는 21일에 발표할 예정이다.

