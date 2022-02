"배신 거짓말" 尹 '적폐수사' 발언 비판한 청와대 출신 인사들

노영민 "검찰주의자 속내 드러낸 것"

최재성 "대통령 하겠다는 사람…광기 어린 거짓말 안 해야"

[아시아경제 김정완 인턴기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보의 '집권 시 전(前) 정권 적폐 수사' 발언을 두고 청와대 출신 인사들의 공세가 이어지고 있다.

노영민 전 대통령 비서실장은 13일 MBN '정운갑의 집중분석'에 출연해 "윤 후보의 이번 발언은 검찰주의자의 속내를 드러낸 것"이라며 "국민들께서 이 부분에 대해 슬기롭게 판단하실 것"이라고 말했다.

노 전 실장은 윤 후보의 검찰총장 임명 당시를 거론하며 "최종 총장 후보 4명 가운데 1명을 선택하면서 박상기 당시 법무부 장관이 그 기준을 발표했다. 누가 가장 고위공직자범죄수사처 설치 및 검경 수사권 조정 등에 대한 의지가 강한지가 기준이었다"고 말했다.

이어 "사전 면담 때 가장 강력한 의지를 피력한 게 윤 후보였으나, 이후 윤 후보의 행동을 보면 검찰 개혁에 대한 본인의 입장을 스스로 배신한 것"이라고 덧붙였다.

윤 후보가 자신의 '적폐 수사' 발언에 대해 "스스로 문제 될 게 없다면 불쾌할 일이 없다"고 한 것에 대해서도 반박했다.

노 전 실장은 "정말 검찰주의자 다운 발언이다. 검찰이 피의사실을 공표해 피의자를 다 죽여놓고 나중에 '죄가 없으면 법원에서 무죄 받으면 되는 거 아니냐'고 한다. 무책임한 발언"이라고 비판했다.

최재성 전 정무수석도 이날 사회관계망서비스(SNS)에 윤 후보가 "검경 수사권 조정이 다 된 상황에서 수사권을 박탈하겠다고 하니 농담하는 줄 알았다"고 말한 점을 지적했다.

최 전 수석은 "청와대는 (검찰개혁을 추진하면서) 여당과 관계부처에 '수사권 조정 안착이 최우선'이라는 설명을 각 라인을 통해 분명히 전달했다"며 "당시 검찰 총장이었던 윤 후보도 알 수밖에 없었을 것"이라고 지적했다. 이어 "신의 같은 것을 바라는 것은 아니나, 최소한 대통령을 하겠다는 사람이 보복을 꿈꾸며 광기 어린 거짓말은 안 해야 한다"고 비판했다.

앞서 윤 후보는 9일 공개된 한 언론과의 인터뷰에서 "당선 후) 적폐 청산 수사를 하느냐"는 질문에 "해야죠"라고 답했다. 여권은 이를 '정권 보복 선언'으로 규정하고 비판했다. 문재인 대통령도 "강력한 분노"라는 표현을 써가며 이 발언에 대한 윤 후보의 사과를 촉구했다.

김정완 인턴기자 kjw106@asiae.co.kr