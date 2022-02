광주 동부소방서, 겨울철 주방 화재 주의 당부

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동부소방서는 겨울철을 맞아 음식점 등 주방 화재로 인한 인명 및 재산 피해를 막기 위해 K급 소화기 의무 설치 등 13일 주의를 당부했다.

주방 화재의 주요 원인은 부주의나 전기적 요인 등이 있지만, 기름 성분이 후드·배기덕트·벽체에 달라붙은 후 조리과정에서 발생한 불티가 착화되면서 불이 나는 사례도 상당수 차지한다.

이에 동부소방서는 음식점 등 주방 화재 예방을 위한 안전 수칙을 당부했다. 주요 내용은 ▲ 배기 덕트 화재를 예방하기 위해서는 배기 덕트를 0.5㎜ 이상 강판 등 불연 재료로 설치 ▲ 동·식물 기름을 제거할 수 있는 필터 설치 ▲ 후드 및 배기덕트 기름 찌꺼기 정기적 청소 실시 ▲ 주방용 자동소화장치 설치 및 K급 소화기 비치 등이다.

동부소방서 관계자는 "음식점 화재는 주방에 설치된 배기 덕트·후드에 장시간 쌓인 기름때에 작은 불씨가 붙어 화재가 발생하는 경우가 많다."라며 "일반음식점 및 가정집 주방에서도 화재예방을 위해 주기적인 관리와 함께 유사시 사용할 수 있는 K급 소화기를 비치하도록 당부드린다"고 말했다.

한편, K급 소화기란 산소를 차단하는 질식소화와 온도를 발화점 이하로 낮추는 냉각소화 기능이 있어 주방에서 발생하는 식용유 등 유류 화재에 적응성을 가지고 있는 소화기다.

