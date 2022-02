인천 소비자상담, 주식리딩방 등 유사투자 피해 최다…전년 대비 973% 증가

[아시아경제 박혜숙 기자] 지난해 인천지역 소비자상담 중 주식리딩방 등 유사투자와 관련한 상담이 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

13일 인천시와 한국소비자원의 '2021년 인천 소비자 상담 맞춤형 정보 분석'에 따르면 지난해 1372소비자상담센터에 접수된인천 소비자 상담 건수는 3만5989건을 기록했다. 이는 전국 소비자 상담의 5.8%를 차지한다.

상담 접수 상위 5개 분야는 유사투자 1734건(4.8%), 모바일 할인권 등 신유형 상품권 1384건(3.8%), 헬스장·피트니스센터 1341건(3.7%), 의류·섬유 1137건(3.2%), 이동전화 서비스 1006건(2.8%) 순으로 나타났다.

전년 대비 상담 증가율을 보면 신유형 상품권이 972.9%로 가장 많았고 기타 금융상품(175.5%), 모바일정보이용서비스(48.2%), 룸에어컨(35.9%), 자동차보험(23.6%) 순으로 높았다.

여성 소비자(55.2%)는 신유형상품권(908건) 관련 상담이, 남성(44.8%)은 유사투자자문(1005건) 관련 상담이 가장 많았디.

또 30대가 9806건으로 가장 많이 접수했으며 40대(9710건), 50대(6446건), 20대(3694건) 순으로 나타났다.

주요 상담 사례를 보면 주식 목표 수익률 미달성 때 전액 환불을 조건으로 유사투자 자문 서비스를 1년간 이용하기로 했지만 손실이 계속돼 중도해지를 요구해도 사업자는 추가 이용 만을 강요하며 환급을 거부했다.

또 할인된 가격으로 포인트를 구매하면 가맹점에서 현금처럼 쓸 수 있는 유료 구독 서비스를 가입했는데 이용 도중 가맹점이 줄어들어 환불을 요구하자 사업자는 위약금을 공제하겠다는 입장만 되풀이했다.

헬스장·휘트니스센터 상담의 경우 1년 헬스이용권을 계약 후 이용하던 중 코로나19 방역패스로 인해 이용이 어렵게되자 중도해지와 환불을 요구했지만 사업자는 개인 사유로 인한 환불이라며 과도한 위약금을 청구한 사례가 많았다.

인천시 관계자는 "분석 자료를 바탕으로 소비자 피해 예방을 위한 연령별 맞춤형 교육을 하고, 지역 밀착형 소비자 피해 구제를 통해 시민의 소비자 권익 증진에 힘 쓰겠다"고 밝혔다.

