[올림픽]'팀 킴' 중국에 석패…풀리그 6위로 밀려

10엔드서 다득점 노렸으나 1득점 그쳐

토너먼트 진출 여부 내일 두 경기에 달려

여자 컬링 대표팀이 중국에 석패했다. 컬링 여자 국가대표 팀 킴(김은정·김경애·김초희·김선영·김영미)은 13일 중국 베이징의 국립 아쿠아틱센터에서 열린 2022년 베이징 동계올림픽 컬링 여자 풀리그 네 번째 경기에서 중국에 연장 접전 끝에 5-6으로 졌다. 4-3으로 앞선 8엔드에 두 점을 뺏겨 4-5로 역전당한 것이 뼈아팠다. 10엔드에서 다득점을 노렸으나 한 점을 얻는 데 머물렀고, 이어진 연장에서 한 점을 내줘 승부를 뒤집지 못했다.

2패(2승)째를 기록한 대표팀은 열 나라 가운데 6위로 순위가 밀렸다. 이번 대회 토너먼트 진출권은 풀 리그 상위 네 나라에 주어진다. 1위는 5전 전승한 스위스다. 일본은 3승 1패로 2위를 달린다. 미국과 스웨덴, 영국은 나란히 3승 2패를 기록해 공동 3위 그룹을 형성하고 있다. 대표팀의 토너먼트 진출 여부는 14일 두 경기에 달려 있다. 오전에 미국, 오후에 일본과 각각 맞대결한다.

