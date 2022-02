데이케마 ISU 회장 공정한 경기 운영 약속

이기흥 대한체육회장이 얀 데이케마 국제빙상경기연맹(ISU) 회장에게 공정한 판정을 당부했다. 대한체육회는 이 회장이 12일 중국 베이징 메달 플라자에서 진행된 2022년 베이징동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 시상식에서 데이케마 회장을 만났다고 13일 전했다. 이 회장은 이번 대회 쇼트트랙 판정을 우려하며 앞으로 열릴 경기에서 공정한 판정을 해달라고 요청했다. 데이케마 회장은 공정한 경기 운영을 약속했다. 한편 시상식에서 이 회장은 은메달을 딴 최민정(성남시청) 등 선수들에게 메달을 전달했다. 데이케마 회장은 꽃다발을 전달했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr