열차 좌석에 발 올린 윤석열에…與 "부끄럽다", "몰상식에 경악"

與 "옆으로 '쩍벌' 못하니 앞으로 '쭉뻗'?", "공중도덕 없어"

[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 열차 안에서 좌석에 발을 올려놓은 모습이 포착돼 여당이 공세에 나섰다.

고민정 더불어민주당 의원은 13일 자신의 페이스북에 윤 후보가 열차에 앉아 있는 사진을 올리고 "누가 볼까 부끄럽다. 국민의힘 대선후보"라고 비판했다.

사진 속 윤 후보는 열차 빈 좌석에 구두를 신은 채 발을 올려놓고 있었다. 이는 윤 후보가 지난 12일 정책공약 홍보 열차인 '열정열차'를 타고 호남 지역을 순회하던 중 찍힌 것으로 보인다.

이소영 민주당 의원 또한 이날 페이스북을 통해 "옆으로 '쩍벌'을 못하니 앞으로 '쭉뻗'인가. 이렇게 신발 신고 의자에 발 올리는 건 시민에 대한 예의가 아니다"고 일갈했다.

이어 "전세 열차가 윤 후보 집 안방인가. 노매너와 몰상식에 매번 경악한다. 평생 특권과 권위로 살아온 인생이 보인다"며 "택시 노마스크, 이번엔 쭉뻗 열차. 지켜보는 국민들은 자괴감 들고 괴롭다"고 비판했다.

조승래 민주당 선거대책위원회 수석대변인도 이날 브리핑에서 윤 후보를 향해 "공공이 이용하는 좌석이다. 다른 사람에 대한 배려도, 시민 의식도, 공중도덕도 없다"며 "평생에 걸쳐 특권과 권위에 의지해 온 윤 후보의 노매너와 몰상식이 이제 놀랍지도 않다"고 지적했다.

그는 "윤 후보와 국민의힘은 방역 불안을 조장하면서 국민 일상에 불쾌감만 더하는 민폐, 특권 열차를 당장 중단하라"며 "자신이 끼친 민폐에 대해 사과하길 바란다"고 촉구했다.

한편 '열정열차'는 국민의힘이 무궁화호 열차 4량을 전세 임대한 것으로, 후보가 직접 방문하기 어려운 중소도시 주민들과의 소통을 위해 기획됐다. 윤 후보는 12일 '열정열차'를 타고 전북 전주와 남원, 전남 순천과 여수를 차례로 방문했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr