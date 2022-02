美 국무장관 "北 탄도미사일 발사 규탄…적대적 의도 없어"

[아시아경제 이지은 기자] 토니 블링컨 미국 국무장관은 12일(현지시간) 최근 북한의 잇단 탄도미사일 발사실험을 규탄하면서도 '적대적 의도가 없다'며 대화 의지가 여전함을 밝혔다.

블링컨 장관은 이날 하와이 호놀룰루에서 한미일 외교장관 회담 후 가진 기자회견에서 "우리는 최근 북한의 탄도미사일 발사를 규탄한다"며 이같이 밝혔다.

블링컨 장관은 북한의 미사일 발사가 유엔 안전보장이사회 결의에 대한 분명한 위반이라고 지적하고 북한에 책임을 물을 방법을 찾기 위해 계속 협력할 것이라고 말했다.

그러면서도 "우리는 북한에 적대적 의도가 없다는 점을 강조하고 싶다"며 "우리는 전제조건 없는 대화에 열려 있다"고 대화 의지를 밝혔다.

정의용 외교부 장관도 북한의 연이은 미사일 발사로 긴장이 고조됐다며 강한 우려를 표명하는 한편 미국과의 대화 및 외에 조속히 응할 것을 촉구했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr