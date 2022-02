세종시, 전기·수소 등 친환경차 1010대 구매지원

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시는 오는 23일부터 전기차, 수소차 등 친환경차 1010대에 대한 구매지원금 지원사업을 시행한다고 밝혔다.

차종별 지원대수는 전기차 910대, 수소차 100대로 시는 지난해 657개보다 올해 지원차량을 353대 늘렸다.

보조금 신청은 상·하반기 2회에 걸쳐 접수한다. 이중 수요가 집중되는 상반기에 700대를 접수하고 하반기 잔여 310대에 상반기 소진되지 않은 물량을 더해 7월부터 보급한다.

주요 차종별 지원금액은 일반승용 전기차 최대 900만원, 1t 화물 전기차 최대 1800만원, 수소차 구입 시에는 3250만원을 각각 지원한다.

시는 올해 친환경차 대중교통체계 구축에도 나선다. 전기택시 67대, 전기버스 20대를 최초로 보급하고 점진적으로 보급 대수를 늘려가는 방식이다.

친환경차 구매지원에 관한 기타 자세한 내용은 시 홈페이지 또는 환경부 친환경차 통합 홈페이지에 게시된 공고문에서 확인할 수 있다.

박판규 시 환경정책과장은 “올해는 구매 수요에 충족하고자 친환경차 보급대수를 대폭 확대했다”며 “시는 보급차종 확대와 충전인프라 조기 구축으로 친환경차 시대 개막을 선도해 나가겠다”고 말했다.

