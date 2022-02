한국 컬링 대표팀 '팀 킴', 러시아 꺾고 1패 후 2연승

[아시아경제 박지환 기자] 한국 여자 컬링 대표팀 '팀 킴'이 2022 베이징 동계올림픽에서 쾌조의 2연승을 거뒀다.

우리나라 컬링 여자 4인조 국가대표 팀 킴(김은정·김경애·김초희·김선영·김영미)은 12일 중국 베이징의 국립 아쿠아틱센터에서 열린 베이징 올림픽 컬링 여자 풀리그 3차전에서 러시아올림픽위원회(ROC)를 9-5로 제압했다.

캐나다와 1차전에서 7-12로 패한 뒤, 전날 영국을 9-7로 꺾은 우리나라는 2승 1패를 거뒀다.

이번 대회 컬링은 10개 나라가 출전해 풀 리그를 벌여 상위 4개국이 4강 토너먼트에 오른다.

12일 오전까지 미국과 스위스가 3승으로 선두를 달리고 있다. 한국, 스웨덴, 일본이 나란히 2승 1패를 기록했다. ROC는 3패로 최하위로 처졌다.

우리나라는 이날 2엔드까지 ROC에 1-2로 끌려갔으나 3엔드에서 2점을 빼내 역전에 성공했다. 이후 4엔드 1점, 5엔드 2점 등을 쌓아 6-2로 달아나며 승기를 잡았다.

