이준석, 이재명 향해 "尹에게 부정적인 이미지 씌우려는 전략"

尹·李, '백현동 개발' 두고 공방

[아시아경제 허미담 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 대선 후보가 11일 한국기자협회 주최로 열린 두 번째 TV 토론회에서 날 선 공방을 주고받은 가운데 이준석 국민의힘 대표는 "이 후보의 전략은 명확하다"고 말했다.

이 대표는 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "무슨 말이든 나오면 그냥 '사실이 아닙니다'라고 해서 우리 후보에게 부정적인 이미지를 씌우려는 전략"이라며 이같이 말했다.

그는 "그러다 보니 무리수를 두게 되고, 추미애 전 법무부 장관에게 들었는지는 확실하지 않지만 검찰에서 있었던 일에 대해 검찰총장을 검찰사칭후보가 추궁하는 매우 불리하면서도 난센스에 가까운 전장에 뛰어들었다"고 했다.

이어 "백현동 건을 그렇게 해명하면 그쪽 진영 팟캐스트나 유튜브에서는 받아줄지 모르겠지만, 지방행정에서 부동산으로 사고 치는 가장 기본적이고 빈번한 유형이 맹지에 도로 놓기, 지목변경, 종 상향 등일텐데 이런 거 다 알고 들어오는 특수부 검사한테 얼렁뚱땅 넘어가는 해명이 먹힐까"라고 지적했다.

또 이 대표는 안철수 국민의당 후보를 겨냥해 "3등 후보는 이번에도 사당에서 경선도 없이 추대되어 올라왔기 때문에 그냥 10년째 정체 중인 것 같다"고 평가절하했다.

앞서 이날 이 후보와 윤 후보는 대선 2차 TV 토론에서 성남시 백현동 아파트 개발 특혜 의혹을 두고 설전을 벌였다. 이 후보가 성남시장 재임 시절 백현동 한 아파트 건축 인허가 과정에서 특정 민간 사업자에게 특혜를 몰아줬다는 게 의혹의 주된 내용이다.

윤 후보는 이 후보에게 "백현동 식품연구원 부지에 50m짜리 옹벽이 올라갔는데 그전에는 용도 변경이 2번이나 반려됐다"며 "이 후보의 법률사무소 사무장이자 성남시장 선거의 선거대책본부장을 지낸 사람이 개발 시행업체에 영입된 뒤 용적률이 5배가 늘었다"고 주장했다.

이어 "이 업자는 약 3000억원 가량의 특혜를 봤다"며 "입주한 수천 명 주민은 등기도 못 하고 대출에도 어려움을 겪는데 특정 업자에게는 수천억원의 천문학적 이익을 줬다. 이게 공정하고 정상적인 행정이고, 본인이 경제 행정의 달인이라고 할 수 있느냐"고 지적했다.

이 후보는 "일단 팩트를 확인하면 (해당 인사는) 사무장이라는 것은 전혀 사실이 아니다. 법률사무소 사무장이 아니다"고 했다.

이에 윤 후보는 "(이 후보의) 선대본부장 했지 않냐"고 되물었고, 이 후보는 "2006년 떨어진 (성남시장) 선거에 (선대본부장)"이라며 "한참 후에 벌어진 일이라는 것을 말씀드린다. 연락도 잘 안 되는 사람이라 말한다"고 답했다.

또 이 후보는 "도시계획심의위원회와 관련 부서에서 처리하는 일"이라며 "성남시의 공공기관을 이전하기 위해 국토부가 요청했으나 반려했다. 성남시에 최대한 이익을 확보하는 조건으로 국토부와 식품연구원이 요구하는 대로 법에 따라서 용도를 바꿔줬을 뿐"이라고 일축했다.

