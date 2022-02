"이런 행위 한번 해보고 싶었다"… '마스크만 쓴 알몸男' 정체는 30대 회사원

알몸으로 1분 가량 배회

[아시아경제 나예은 기자] 경기 시흥에서 알몸에 마스크만 쓰고 거리를 활보했던 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

11일 시흥경찰서는 공연음란 혐의로 A씨(36)를 불구속 입건해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 지난 4일 0시쯤 시흥시 신천동의 한 공사현장 주변을 알몸으로 1분가량 배회한 혐의를 받고 있다. 그는 당시 공사장까지 차를 몰고 와 인근에 주차한 뒤 알몸에 검은색 마스크만 쓴 차림으로 내려 주변 거리를 배회했다. 이후 알몸 상태 그대로 차량을 운전해 현장을 떠났다.

경찰은 해당 공사장 직원으로부터 "한 남성이 알몸으로 배회하는 장면이 폐쇄회로(CC)TV에 녹화됐다"는 신고를 접수했다.

추적에 나선 경찰은 사건 발생 사흘 만인 지난 7일 A씨를 특정했다. 경찰의 연락을 받은 A씨는 9일 경찰서에 자진 출석해 조사를 받았다.

A씨는 서울에 사는 회사원으로, 경찰 조사에서 "한번 이런 행위를 해보고 싶었다"고 범행 동기를 진술한 것으로 알려졌다.

다만 서울에 거주하는 A씨가 시흥까지 와서 범행한 이유 등에 대해서는 현재까지 파악되지 않았다.

경찰 측은 "A씨의 범행과 관련해 피해 신고가 접수되지 않았더라도 알몸으로 거리를 활보한 행위 자체가 공연 음란죄에 해당한다"고 설명했다.

한편 지난달에도 현장 인근에서 비슷한 사건이 접수된 바 있다. 당시 경찰은 10대 A군을 공연음란 혐의로 불구속 입건했다.

당시 A군은 지난달 24일 오후 1시쯤 공사 현장 인근의 학원 건물 계단에서 트렌치코트를 걸친 채 여학생들 앞에서 음란행위를 하던 중 신고를 받고 출동한 경찰에 붙잡혔다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr